تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في “فزغلياد”، حول فشل مساعي أوروبا لتحديد سقف لسعر الغاز.



وجاء في المقال: عارضت قطر بشدة فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار الغاز، وهي مستعدة بسهولة لتوديع المستهلكين الأوروبيين إذا سمحت أوروبا بمثل هذا الانتهاك للمنافسة.

وبحسب مدير الطاقة بمعهد الطاقة والتمويل، أليكسي غروموف، “تدرك قطر أن سوق الغاز الطبيعي المسال ستكون سوقا للبائع على المدى القريب، حيث سيحدد البائع شروطه. لأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز العرض على مدى ثلاث إلى أربع سنوات قادمة على الأقل. هذا هو السبب في أن قطر تطالب بأنسب الشروط لنفسها، بما في ذلك العقود طويلة الأجل.

وقد زار المستشار الألماني قطر هذا الصيف، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقيات جادة. فـ “ألمانيا لم تعجبها شروط الدوحة القاسية”. وقد أفادت أنباء غير رسمية بأن قطر تصر على الشروط “الصعبة” لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 20 عاما. ومن الواضح أن برلين ليست مستعدة لتوقيع مثل هذه العقود طويلة الأجل.

“إلا أن قطر تعي جيدا أنها في وضع قوي، حيث إن الغاز الطبيعي المسال مطلوب من العملاء في جميع أنحاء العالم. فما الذي يضطرها لبيع غازها بالشروط الأوروبية، في حين تحاول أوروبا بأي طريقة تحديد سقف لأسعار الغاز؟ تدرك قطر أن أوروبا إذا لم ترد شراء غازها، فإن آسيا سوف تستقبله بكل سرور. ستجد قطر أسواق مبيعات لغازها في السنوات القادمة بمعزل عن السوق الأوروبية. لذلك، يمكن لقطر أن تملي شروطها على الأوروبيين”، بحسب غروموف.

إضافة إلى ذلك، فإن موردي الغاز الآخرين إلى أوروبا ليسوا متحمسين أيضا لفكرة تقييدهم بسقف أسعار. وسيكون من الغريب أن يوافق مصدرو الغاز على خفض عائداتهم من أجل رفاهية أوروبا.

ووفقا لغروموف، فإن فكرة تحديد سقف أسعار للغاز في أوروبا محكوم عليها بالفشل.



روسيا اليوم