الغاء قرار إلزام السوريين المجنسين في تركيا بمراجعة الفروع الأمنية

ألغت ادارة الهجرة والجوازات تعميم سابق يقضي بمراجعة المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية شعبة المخا برات عند قدومهم إلى سورية وأصدرت تعميما جديداً يلغي السابق.

وكانت ألزمت دائرة الهجرة والجوازات قبل أسابيع السوريين الذين يحملون الجنسية التركية بمراجعة فرع فلسطين أثناء استكمال إجراءات عودتهم إلى سوريا، بحسب بيان تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

ولا يسقط القانون السوري الجنسية السورية بمجرد الحصول على جنسية أخرى، حتى لو نص قانون البلد الجديد على التنازل عن الجنسية السورية.

ولا تُسقط الجنسية السورية إلا بقرار من وزير الداخلية في الحكومة السورية أو بقرار قضائي.