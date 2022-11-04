سعر الذهب يشهد تغيرات مستمرة

سجلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً بأكثر من واحد بالمئة اليوم إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط، الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وذكرت رويترز أن الذهب زاد في التعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1647.19 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1649.90 دولاراً للأوقية.

أما عن أسعار الذهب في سورية فحسب النشرة الصادرة يوم أمس عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق

فلقد سجل غرام عيار 21 للمبيع 231000 ل.س وللشراء 230500 ل.س

وسعر غرام عيار 18 للمبيع 198000 ل.س وللشراء 197500 ل.س

وشددت الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية تحت طائلة المسؤولية.

غلوبال نيوز