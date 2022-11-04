فوائد الزنجبيل الطازج عديدة وأبرزها علاج الغثيان ومشاكل الهضم

فوائد الزنجبيل لا حصر لها، فهو غني بالمغذيات ومضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى التي تساعد على الهضم وتدعم وظائف المخ وتخفيف الالتهاب والحماية من العدوى، وقد استخدم الزنجبيل منذ آلاف السنين في الطب، والزنجبيل الطازج هو الأفضل لأنه يحتوي على مستوى أعلى من مادة جينجيرول، الذى تأتى منها الفوائد الصحية للزنجبيل، نتعرف في هذا التقرير على فوائد الزنجبيل بحسب موقع "healthgrades".

*يحسن صحة الدماغ



قد تكون اضطرابات الدماغ مرتبطة بالتهاب مزمن في الدماغ، ما يجعل الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل مفيدة جدًا لوظيفة الدماغ.

يمكن أن يوفر تناول الزنجبيل فوائد صحية لتقليل القلق والاكتئاب والخرف ومرض الزهايمر والفصام واضطراب ما بعد الصدمة.

لقد ثبت أن الزنجبيل يزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين ويقلل الالتهاب الذي قد يسبب الاكتئاب.

*يعالج الغثيان وعسر الهضم



لقد تم استخدام الزنجبيل لعلاج الغثيان لعدة قرون ويمكنه التعامل مع أي شيء من دوار الحركة إلى غثيان الصباح. تستهدف الفوائد الهضمية للزنجبيل أجزاء معينة من الجهاز الهضمي والتي تسبب اضطراب المعدة والقيء.

ثبت أن تناول مشروب الزنجبيل لعلاج الغثيان هو علاج فعال، لأن الزنجبيل يساعد معدتك على التفريغ بشكل أسرع. والمكونات النشطة من gingerol و shogaols تهدئ بسرعة بطنك وتتخلص من كل ما يزعجها.

*يكافح العدوى



الجينجيرول الموجود في الزنجبيل قوي في مكافحة الالتهابات ووقف نمو البكتيريا إنه متعدد الاستخدامات بما يكفي لمعالجة العديد من أنواع البكتيريا، بما في ذلك البكتيريا في أمعائك وفمك وحتى في الجهاز التنفسي.

والزنجبيل هو وسيلة جيدة للتسمم الغذائي والتهاب اللثة ونزلات البرد والإنفلونزا فهو يزيد من عدد الخلايا التائية التي تبحث عن مسببات الأمراض في جسمك وتدمرها.

*يخفض نسبة الكولسترول



إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول، فإن إضافة الزنجبيل الطازج أو المسحوق إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

يؤدي استهلاك الزنجبيل إلى تنشيط إنزيم معين يساعد في مراقبة مستويات الكوليسترول والتحكم فيها عن طريق زيادة كمية الكوليسترول التي يستخدمها جسمك.

*يقلل من الالتهاب والألم



واحدة من أكبر الفوائد الصحية للزنجبيل هي تقليل الالتهاب ، مما يساعد أيضًا في إدارة الألم الحاد أو المزمن هذا مفيد بشكل خاص لإدارة الألم في حالات مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي كما أنه مفيد أيضًا لآلام العضلات قصيرة المدى بعد التمرين.