04-11-2022
افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد
بمشاركة سورية افتتحت الدورة الخامسة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد افتراضياً بحضور الرئيس الصيني ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة ومسؤولين في بعض المنظمات والهيئات الدولية.
ويستمر المعرض الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عبر الفيديو لغاية العاشر من الشهر الحالي ويرافقه عقد منتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي والعديد من الأنشطة الأخرى.
ويعتبر المعرض أكبر المنصات الدولية التي يتم من خلالها عرض منتجات الدول والشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات والشراكات.
والمعرض أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم التداول التراكمي للدورات الأربع الماضية أكثر من 270 مليار دولار.
سانا
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