9 وفيات و27 إصابة جراء تناول فطر سام بالرقة

توفي 9 شخاص وأصيب 27 آخرون أغلبهم أطفال جراء تناول فطر سام مساء أمس في ريف محافظة الرقة.

وقال مصدر طبي في مدينة الرقة: توفي 9 أشخاص بينهم 6 أطفال وأصيب 27 آخرون أغلبهم أطفال جراء تناولهم فطراً ساماً مساء أمس في قرية أبو وحل شمال شرق مدينة الرقة تم نقلهم إلى مشافي مدينة الرقة.

وأكدت المصادر أن “أطفال يرعون الأغنام وجدوا فطراً وجلبوه إلى منازلهم وهم ثلاث عائلات وبعد تناولهم الفطر أصيبوا بحالات تسمم شديد وتوفي منهم 9 أشخاص مساء أمس بينما بقية الحالات شبه مستقرة”.

يشار إلى أن العائلات التي تعرضت للتسمم هي من منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي وكان أبناؤها يرعون أغنامهم في مناطق ريف الرقة الشرقي.

تشرين