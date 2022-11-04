العاهل الأردني يقترح على لافروف حلاً للأزمة السورية

بحث العاهل الأردني "عبد الله الثاني" مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف، تطوّرات الملف السوري على الصعيد الأمني، وخاصةً ما يتعلق بحدود بلاده مع سوريا.

وأكد العاهل الأردني للافروف أهميّة استمرار الاستقرار في عموم المناطق السورية، وخاصةً المناطق الجنوبيّة الحدوديّة مع الأردن، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية.

ودعا العاهل الأردني الأطراف المعنيّة بالشأن السوري إلى بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوريّة.

واعتبر، أنّ ذلك من شأنه أن يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السوريّة، ويُلبّي تطلّعات السوريين، إضافةً إلى تأمين عودة طوعيّة للاجئين من بلاده.

وتناول الجانبان المخاطر التي تواجه المملكة من الأوضاع في سوريا، وخاصةً التي تأتي من الحدود، بسبب نشاط "الميليشيات" التي تعمل على تهريب المخدّرات بشكلٍ منظم.

وفي السياق، رأى وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي، أنّ التواجد العسكري الروسي في المناطق الجنوبيّة بين سوريا والأردن يُشكل مصدر استقرار.

ولفت الصفدي إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيقاً عال المستوى بين عمّان وموسكو، بشأن الأوضاع الأمنيّة في الجنوب السوري.

وبين أنّه من الضروري أن يكون هناك حلّاً سياسياً في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، لتأمين عودة طوعيّة للاجئين السوريين، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأعلنت الأردن في وقت سابق من هذا العام، عن مبادة عربية لحل الصراع في سوريا بدعم من المملكة العربية السعودية والكويت.