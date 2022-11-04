"السرافيس" التي لا تحصل على مخصصاتها كاملةً تخرج عن مسار الخط المحدد لها

أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل إياد النادر حول الشكاوى التي ترد من سائقي "السرافيس" لعدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات أن وسائل النقل التي لا تحصل على المخصصات تسير مسافات 200 – 300 كم ولكن خارج المسار المحدد لها ولذلك لا تحتسب هذه المسافات على جهاز الـGPS، لأن هناك مساراً محدداً لكل خط وعلى السائق الالتزام به، وعند الخروج عنه لا يحصل على المحروقات.

وأكد النادر أنه من خلال التدقيق والمتابعة في آليات مراقبة الـGPS تبين فعلياً أن عدداً من "السرافيس" تسير خارج الخط، مشيراً إلى أن الآلية حققت نجاحاً وستساهم في حل أزمة المواصلات خلال أشهر، وقد يكون هناك بعض الأخطاء ولكن ستحل.

وذكر النادر أن نسبة الأجهزة التي ركبت حتى الآن تُشكل نحو 5 – 10% من وسائل النقل، وبُدئَ من التل والتي تتضمن 400 "سيرفيس"، علماً أن عدد وسائل النقل في الريف نحو 8000 وسيلة ستركب الجهاز تدريجياً، ومن لا يلتزم سيحرم من مخصصاته من المحروقات.

شام إف إم