وكالة الطاقة الذرية: لا مؤشرات على أنشطة نـووية أوكرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الـذرية، أمس الخميس، أنها لم تجد أي مؤشرات على أنشطة نـووية غير معلنة في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش بناء على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير "قنبـلة قـذرة".

وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي في بيان، إن تقييمنا التقني والعلمي للنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن لم تظهر ما يدل على أنشطة ومواد نـووية غير معلنة في هذه المواقع الثلاثة.

وأضاف جروسي في البيان أن عمليات التفتيش الميداني تمت في المواقع الثلاثة بناءً على طلب الحكومة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الوكالة مستعدة للقيام بمزيد من عمليات التفتيش هناك للتأكد من عدم وجود أنشطة ومواد نـووية من هذا القبيل.

وأضاف سنعلن تقريرنا المتعلق بنتائج العينات البيئية في أقرب وقت في إشارة إلى العينات التي جمعها مفتشو الوكالة.

وقالت الوكالة في بيانها إنه "في الأيام القليلة الماضية، تمكن المفتشون من القيام بجميع الأنشطة التي كانت الوكالة الدولية للـطاقة الـذريـة قد خططت للقيام بها، وأتيح لها الوصول إلى المواقع دون عوائق".