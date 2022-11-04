تنفيذ أول قرض مصرفي بكفالة وثيقة التأمين

توقع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن تفوق نسبة الإقبال على منتج القروض بكفالة وثيقة التأمين الـ 95%.

وقال محمد إنه تم تنفيذ أول قرض بكفالة وثيقة التأمين واستلام القرض خلال 24 ساعة دون كفلاء شخصيين، حيث كانت قيمة القرض الذي حصل عليه أول مقترض 2 مليون و782 ألف ليرة ، بقسط تأميني قيمته 55 ألف و650 ليرة عن كامل مدة القرض .



وأشار إلى أن قيمة هذا النوع من القروض يصل إلى 5 مليون ليرة، ويستطيع المقترض الحصول على المبلغ بحسب راتبه ورغبته، مع العلم أن القسط التأميني عن كل مليون يصل إلى 20 ألف ليرة .



ولفت إلى التفاعل الكبير من قبل المصارف الحكومية والخاصة وشركات التأمين الخاصة بعد إطلاق هذا المنتج، وتوقيع أول اتفاقية ما بين المؤسسة العامة للتأمين ومصرف التسليف الشعبي منذ أكثر من شهر لإطلاق منتجات مشابهة.

وأشار محمد إلى أن المؤسسة العامة للتأمين بصدد توقيع اتفاقية لنفس المنتج على الطريق.



وقال محمد إن المنتج «قرض بكفالة وثيقة التأمين» لاقى ارتياحاً لناحية المرونة والسهولة والأريحية للمواطن بغية الحصول على قرض من دون كفلاء شخصيين والذي كان يشكل عبئاً وجهداً وكلفة مالية على المقترض.



وتابع: «كنا حريصين أن يكون إطلاق المنتج متزامناً مع توقيع الاتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي « مشيراً إلى أنه وقبل إطلاق هذا المنتج تم تعميق الدراسات وتكثيف البحوث لتشميل شريحة المتقاعدين بهذه الميزة، حيث سيتم تشميل أي متقاعد تسمح السياسة الائتمانية للمصرف بمنحه قرض، ومن دون أي كلفة إضافية و بالوقت نفسه سيتم العمل على تشميل العسكريين إضافة إلى قروض جريح وطن.



الجدير ذكره أن وثيقة تأمين القرض المصرفي من أهم أنواع تأمين الائتمان وهي ضمانة كافية لمنح القرض المصرفي وحصول المقرض على ديونه، حيث تتولى شركة التأمين سداد القرض نيابة عن المقترض في حالة تعثره أو وفاته.

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