التربية تروج للعبة البيسبول
اعتبر رئيس دائرة التربية الرياضية في وزارة التربية الدكتور عبد الحميد الزير أن وزارة التربية لعبة ستدعم لعبة البيسبول 5 ، موضحاً في تصريح خاص أنها لعبة لا تحتاج تكاليف باهظة لاسيما أنها بحاجة إلى كرة صغيرة وملعب بمقاس ١٣ م × ١٣ م وباحات المدارس تفي بالغرض من خلال المساحة المطلوبة، إذ يتنافس فريقين كل فريق مؤلف من ٥ لاعبين أحدهم فريق مدافع والآخر مهاجم واللاعب الذي يقوم بضرب الكرة بيده باتجاه الفريق المدافع ينطلق بسرعة حتى يلمس القواعد الموجودة على زوايا الملعب الأربعة ويكون زمن المبارة ٢٠ دقيقة حيث تنمي هذه اللعبة لدى الأطفال عناصر اللياقة البدنية : السرعة القوة الدقة بالتصويب وهي لعبة مثيرة لحماس الأطفال
وبين رئيس الدائرة أنه تم منذ ايام تم تدريب ٢٣ شخصاً من أجل نشر هذه اللعبة وسيتم خلال الأشهر المقبلة تدريب مجموعة كبيرة من المدرسين خلال زيارة الوفد في الأشهر القادمة علما بأن قانون هذه اللعبة بسيط جدا.
البعث ميديا
إضافة تعليق جديد