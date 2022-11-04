تعليق جلسة البرلمان الفرنسي بسبب إهانة عنصرية

رفعت رئيسة البرلمان الفرنسي يائيل براون بيفي، مساء أمس الخميس، جلسة عامة للمؤسسة التشريعية بعد أن تفوه نائب يميني متطرف بعبارات فيها إهانة عنصرية في حق نائب يساري من أصول أفريقية.

وكان النائب كارلوس مارتنيز بيلونغو يوجه سؤالا للحكومة عن سفينة مهاجرين عالقة في مياه البحر المتوسط، وتساءل كيف ستتعامل معها فرنسا، وهل ستدعو دولا أخرى للمشاركة في إيواء هؤلاء المهاجرين؟

وأضاف بيلونغو أن هؤلاء المهاجرين يوجدون في وضعية سيئة ويحتاجون إنقاذا سريعا، خصوصا مع توقعات بسوء الأحوال الجوية في الأيام المقبلة.

وأثناء إلقاء النائب اليساري سؤاله صرخ النائب عن حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتـ ـطرف غريغوري دي فورنا قائلا "ليعد إلى أفريقيا"، في إشارة إلى النائب الذي يطرح السؤال.

وقد أثارت هذه العبارة غضبا وسط النواب والمسؤولين الحكوميين الذين حضروا الجلسة، واضطرت رئيسة البرلمان إلى تعليق الجلسة إلى اليوم الجمعة "لخطورة ما صدر عن النائب المعني".

وطلبت يائيل براون إدراج هذه القضية في جدول أعمال مكتب البرلمان يوم الأربعاء المقبل للنظر في إمكانية معاقبة النائب المسيء.