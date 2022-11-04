غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، هجمات عنيفة على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الساعة غارات على قطاع غزة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال أمس الخميس، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.