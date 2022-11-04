وزارة التربية تدرس إدراج رياضة البيسبول في المدارس

كشف وزير التربية دارم الطباع، أن الوزارة تدرس إدراج رياضة "البيسبول" في المدارس.

وقال طباع لإذاعة "شام إف إم" إن القرار عُرض على الوزارة من قبل لجنة " البيسبول" لدراسته، لما للرياضة من "أهمية كبرى في تعزيز قيمة المتعلم الجسدية والفكرية".

وذكر طباع أن هذه الرياضة تحمل فوائد كبيرة، وحالياً قيد الدراسة لإدراجها بشكل تطوعي للطلاب الراغبين بها، زاعماً أن مستلزماتها ليست كبيرة وتعزز الثقافة الرياضية لدى الطلاب.

وأوضح أن رياضة "البيسبول" يمكن تعميمها على خلاف كرة القدم والسلة، حيث يمكن لجميع الطلاب ممارستها في جميع الأماكن، وهي تعزز العمل الفكري والبدني للطالب.