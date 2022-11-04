ضبط "144" نسخة مقلدة لكأس العالم!

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، ضبط "144" نسخة مقلدة لجائزة كأس العالم 2022.

وكان أصحاب هذه النسخ يعتزمون بيعها، من خلال الترويج لها في موقع إلكتروني في الإنترنت.

مخالفة للقانون

وأشارت الداخلية القطرية، إلى أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حسب ما ورد عبر شبكة "CNN".

وقالت الداخلية القطرية، عبر حسابها على تويتر: "تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية، من ضبط 144 كأساً مقلداً يماثل كأس بطولة العالم FIFA قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021، فيما يخص تدابير استضافة كأس العالم فيفا".

وأضافت وزارة الداخلية: "تعود التفاصيل، إلى توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروج لبيع كؤوس، تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم، وبتكثيف البحث والتحري تمّ التوصل إلى المتهمين".

حقوق الملكية الفكرية لكأس العالم

وضبطت الداخلية القطرية بحوزة المتهمين، مجموعة من الكؤوس المقلدة، كما أعلنت عن استكمال الإجراءات القانونية.

وتابعت بالقول: "ومن جهتها تواصل كل من ‎وزارة الداخلية واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالتعاون مع #الفيفا، جهودهما لتعزيز الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبطولة".

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم وأن نشر رسائل توعوية تحذر من استغلال حقوق الملكية الفكرية المرتبطة ببطولة العالم، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من "فيفا"، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية..

حوادث سابقة

وتخضع الكأس المتعارف عليها حالياً، والتي صممها الإيطالي سيلفيو جازانيجا، وتم اعتمادها للمرة الأولى في نسخة مونديال 1974، لدرجات عالية من التأمين وتوثيق حقوق الملكية الفكرية، وذلك في ظل تاريخ من الأحداث المتعلقة بأمن الكأس.

النسخة القديمة من الكأس، والمُسماة باسم "جول ريميه"، صاحب فكرة إقامة نهائيات كأس العالم، لا أثر لها حالياً.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 1983، تعرض مبنى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للسـ. ـرقة، واختفت النسخة القديمة، ويُعتقد أنه قد تمت إذابتها وبيعها.

واحتفظ المنتخب البرازيلي بالشكل القديم من كأس العالم بعد تتويجه بها للمرة الثالثة في عام 1970.

ولا تُعد تلك هي المرة الوحيدة التي سُـ. ـرقت فيها الكأس، حيث سبق أن تم الاستيلاء عليها في انجلترا عام 1966.