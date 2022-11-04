بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، بشكل مفاجئ، الخميس، اعتزاله كرة القدم عن 35 عاما، مؤكدا أنه سيخوض آخر مباراة له، السبت المقبل.

وقال عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "مباراة السبت ضد ألميريا في الدوري ستكون الأخيرة لي في كامب نو".

وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء، الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

وتابع "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونة.. عاجلا أم آجلا سأعود".

وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي طفولته.

حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.

لعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا الاخير.