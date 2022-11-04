إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

04-11-2022

إطلاق صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الخميس، أنّ عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وذكر موقع "القناة 14" الإسرائيلية  أنه لأول مرة منذ عملية بزوغ الفجر ، 4 قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

وأشار الموقع إلى أنّ "منظومة القبة الحديدية اعترضت أحد الصواريخ"، فيما "سمعت صفارات الإنذار في مستوطنات نيريم، عَيْن هاشلوشا، وكسيوفيم".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "صفارات الإنذار دوّت في غلاف غزة"، مشيرةً إلى "إطلاق صواريخ من القطاع".

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