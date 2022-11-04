ترامب يفكر بإعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية

كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الأخير يفكر في ‏إعلان الترشح للرئاسة من جديد، وذلك في حال أن فاز الجمهوريين بالسيطرة على غالبية مقاعد الكونغرس في انتخابات التجديد ‏النصفي، والتي ستنطلق في 8 تشرين الثاني الجاري.‏

وأضاف أن ترامب سيستخدم فوز الحزب الجمهوري المحتمل في الانتخابات كنقطة انطلاق لحملته الرئاسية لعام 2024، ومن المحتمل أن يعلن عن ترشحة رسميا قبل عطلة عيد الشكر في 24 نوفمبر، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وكانت تقارير أفادت أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه لبعض الوقت، ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.

وفي الشهر الماضي، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏