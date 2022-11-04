ترامب يفكر بإعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية

04-11-2022

ترامب يفكر بإعلان ترشحه للرئاسة الأمريكية

كشف أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الأخير يفكر في ‏إعلان الترشح للرئاسة من جديد، وذلك في حال أن فاز الجمهوريين بالسيطرة على غالبية مقاعد الكونغرس في انتخابات التجديد ‏النصفي، والتي ستنطلق في 8 تشرين الثاني الجاري.‏

وأضاف أن ترامب سيستخدم فوز الحزب الجمهوري المحتمل في الانتخابات كنقطة انطلاق لحملته الرئاسية لعام 2024، ومن المحتمل أن يعلن عن ترشحة رسميا قبل عطلة عيد الشكر في 24 نوفمبر، وفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.

وكانت تقارير أفادت أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه لبعض الوقت، ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.

وفي الشهر الماضي، ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...