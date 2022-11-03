سوريا تفوز بالصدارة عالمياً.. بطبق مقبلات

فاز طبق “المحمرة” السوري بالصدارة في قائمة أفضل طبق نباتي في العالم، الذي نشرها موقع “تاست أطلس”.

وكان الطبق الذي يحوي على فلفل أحمر مجفف مع الكثير من التوابل والبهارات، على صدارة لائحة تضم 50 طبقاً نباتياً من حول العالم.

وشملت القائمة عدّة أطباق لبنانية، كالحمص، والفتوش، وبابا غنوش، وحتى طبق مكعبات البطاطا الحارّة، كما احتوت القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.

ومن الممكن إضافة دبس الرمان والبندورة في طبق “المحمرّة” السوري، وتزيينه بحبات من الجوز.