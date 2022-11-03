ضبط مواد وأدوية مجهولة المصدر في اللاذقية

أكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر ضبط مستودع أدوية مخالف في المحافظة، إضافة إلى 52 مخالفة تموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال اليوم الأربعاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

وأوضح زاهر أنه تم ضبط مستودع الأدوية ويحوي على كميات كبيرة من المواد المجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية، إضافة لكونه يقوم بمزاولة المهنة من دون ترخيص ويروج منتجات في المحافظة.

وأشار مدير التموين إلى ضبط محال تجارية بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر منها 62 ليتر زيت نباتي من ماركات معروفة، إضافة لضبط مخالفة اتجار بالمواد المدعومة ومنها مادة الغاز.

وذكر أنه تم تسجيل عدة ضبوط خاصة بالمخابز، منها 3 مخالفات نقص وزن ربط الخبز في مخبز اسطامو، هاني نداف، وهاني ودح وتغريم المخالفين بمبلغ 1،3 مليون ليرة، ومخالفة نقل الخبز التمويني بطريقة غير سليمة وتغريم المخالف بمبلغ 275 ألف ليرة.

الوطن