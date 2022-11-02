بريطانيا تجهز خطط طوارئ لانقطاع الكهرباء في المملكة

أكدت الحكومة البريطانية أن لديها خطط طوارئ “حرب ملتهبة” للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر حتى سبعة أيام في حالة انقطاع التيار الكهربائي وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات هذا الشتاء.

واطلعت صحيفة الغارديان على وثائق تحمل علامة “حساسة من الناحية الرسمية”، والتي تحذر من أنه في “سيناريو الحالة الأسوأ “، يمكن أن تتعطل جميع القطاعات بما في ذلك النقل والغذاء وإمدادات المياه والاتصالات والطاقة بشدة لمدة تصل إلى أسبوع.

الوزراء يظهرون بأنهم سيعطون الأولوية للحصول على الطعام والماء والمأوى للشباب وكبار السن، وكذلك أولئك الذين لديهم مسؤوليات رعاية، إذا تعرضت البلاد لانقطاع التيار الكهربائي، مع تحذير مكتب الأرصاد الجوية من أن بريطانيا تواجه خطرًا أكبر لشتاء بارد.

يقوم مسؤولو وايت هول حاليًا باختبار الإجهاد في برنامج Yarrow ، وهي خطة سرية للتعامل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وقد أجروا سلسلة من التدريبات مع الإدارات والمجالس الحكومية في جميع أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

تم وضع المخطط عبر الحكومة لأول مرة في عام 2021 ، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لتحسين التخطيط والمرونة في حالة حدوث عطل فني كبير في الشبكة الوطنية. لا علاقة له بتوقعات الطاقة التي نشرتها الشبكة الوطنية لهذا الشتاء.

ومع ذلك، ازدادت المخاوف بشأن تأثير انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للحرب، حيث اعترف المطلعون الحكوميون بأن التدريبات التخطيطية قد اتخذت طابعًا عاجلاً جديدًا نتيجة لأزمة الطاقة الناتجة، والتي شهدت ارتفاعًا في فواتير الطاقة المنزلية.

قال إد ميليباند ، وزير المناخ : “تقوم جميع الحكومات بالتخطيط للطوارئ لأسوأ السيناريوهات ، لكن الحقيقة هي أننا معرضون للخطر كدولة وياتي ذلك كنتيجة مباشرة لعقد من سياسة الطاقة الفاشلة.

“أدى حظر الرياح البرية ، وخفض الاستثمار في كفاءة الطاقة ، والمماطلة النووية وإغلاق تخزين الغاز ، إلى ارتفاع الفواتير والاعتماد على واردات الغاز ، مما جعلنا أكثر عرضة لتأثير استخدام بوتين للطاقة كسلاح جيوسياسي”.

يأتي التسريب بعد تحذير من توم توجندهات ، وزير الأمن، يوم الإثنين من أن بريطانيا أصبحت “أكثر عرضة للخطر” في السنوات الأخيرة حيث أن الدول التي تسعى إلى إلحاق الضرر بها قد عملت على “تسوية المجال” من خلال استثمار الوقت والمال في التقنيات الجديدة.

في أسوأ السيناريوهات الموضحة في الخطة ، ستعمل فقط أجهزة راديو FM التماثلية ، مع إذاعة BBC Radio 2 و 4 فقط ، حيث أن بعض المحطات لديها فقط بضع ساعات من غطاء مولد احتياطي.

وكشفت صحيفة الغارديان الشهر الماضي أن بي بي سي أعدت نصوصًا سرية يمكن قراءتها على الهواء إذا تسبب نقص الطاقة في انقطاع التيار الكهربائي أو فقدان إمدادات الغاز هذا الشتاء.

وقال أحد المصادر: “الحكومة لا تريد أي دعاية على Yarrow ، لأنها لا تريد أن يُنظر إليها على أنها مرتبطة بأوكرانيا ، وإمدادات الطاقة وتكلفة المعيشة. لكننا نحتاج إلى التفكير في كيفية مساعدة الناس مقدمًا.

وقالت مصادر في مكتب مجلس الوزراء إنهم لم يعترفوا بالادعاء، لأن التخطيط لا علاقة له بالأحداث في أوكرانيا.

يستعد برنامج Yarrow لحالة تكون فيها الطاقة غير متوفرة، دون أي تحذير مسبق، إلى جميع المباني التي لا تحتوي على مولدات احتياطية خلال فصل الشتاء. وتتوخى تلبية 60٪ من الطلب على الكهرباء “بين اليوم الثاني واليوم السابع” عندما يتم منح الأسر والشركات “وصولاً متقطعة من إمدادات الحصص التموينية.

وقالت إحدى الوثائق: “ستتعطل جميع القطاعات بشدة ، بما في ذلك الاتصالات وشبكات النقل وإمدادات الطاقة والغذاء وإمدادات المياه”.

تستعد خطط Yarrow لوضع أكثر خطورة من الوضع الذي حددته National Grid الشهر الماضي، والذي حذر من أن البريطانيين قد يواجهون انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات في ظل السيناريو الأسوأ إذا انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد وقطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا.

بموجب قانون الطوارئ لإمدادات الكهرباء، سيتم إرسال إشعار للأسر والشركات قبل 24 ساعة من الانقطاع المخطط له، ويمكن نشر الخطة لمدة تصل إلى أسبوع قبل ذلك على أساس متجدد.

تم تصميم “خطة فصل rota” لقطع الكهرباء بالتساوي في جميع أنحاء البلاد. يجب أن يحدث انقطاع التيار الكهربائي في البداية مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاث ساعات، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى ساعة لإعادة الاتصال بعد ذلك. ومع ذلك، فإن تواتر التخفيضات سيعتمد على شدة النقص في إمدادات الطاقة.

قال جان روزينو، مدير أوروبا في مشروع المساعدة التنظيمية، وهو مركز أبحاث للطاقة: “هناك الكثير من الأشياء التي تتضافر في نفس الوقت: نقص الغاز ، وارتفاع الأسعار ، ومشاكل توليد الكهرباء من المحطات النووية في فرنسا. هذا ما يسبب القلق في الحكومة. من الحكمة [التخطيط لانقطاع التيار]. إنه لأمر مخز أن هذه المحادثة تتطلب أزمة.

كما صرح متحدث باسم الحكومة: “بصفتنا حكومة مسؤولة، فمن الصواب أن نخطط لجميع السيناريوهات المحتملة وأن نعمل مع الصناعة لإعداد وتنفيذ خطط طوارئ قوية. هذا العمل مستمر بشكل مستمر وهو جزء مهم من تخطيطنا الوطني للقدرة على الصمود

“تعتبر التدريبات المحلية والوطنية جزءًا من هذا العمل المستمر وتضمن قدرتنا على الاستجابة بفعالية لأي من مجموعة واسعة من السيناريوهات، بغض النظر عن مدى احتمال حدوثها.”