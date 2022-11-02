روسيا تعلن إحباط هجوم «خطير» على أراضيها!

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء إحباط هجوم تخريبي، كان يخطط جهاز الأمن الخاص الأوكراني للقيام بها في منشأة البنية التحتية للطاقة داخل شبه جزيرة القرم.

وأكد الجهاز أن الهجوم كان يستهدف أحد مواقع توليد الطاقة الكهربائية في القرم، وتم إلقاء القبض على بعض المتسللين الذين عثر بحوزتهم على مواد متفجرة.

وأوضح التقرير أنه تم “اعتـقال مواطن أوكراني جندته إدارة أمن الدولة”، وتمت مصادرة 3 عبوات شديدة الانفجار، ومخطط موقع ” أبراج نقل الطاقة” بإحدى مناطق القرم.

وأكد التقرير أنه “وفقا لخبراء الطاقة، في حالة حدوث أضرار، سيترك أكثر من 5 آلاف مواطن بدون كهرباء، بما في ذلك عناصر البنية التحتية ذات الأهمية الاجتماعية لشبه الجزيرة”.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف منذ شباط، متجاوزة 30 ألف شخص.

ورجح شويغو، أن يعمل حلف شمال الأطلسي على زيادة قواته أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الناتو يعمل على إنشاء نظام دفاع جماعي واسع النطاق بالقرب من حدود روسيا، مشيرا إلى أن الحلف يعتزم المرور من سياسة “احتواء روسيا من خلال وجوده على الخطوط الأمامية” إلى إنشاء نظام شامل للدفاع الجماعي على “الجناح الشرقي بالقرب من حدودنا”.

إلى ذلك قرر مجلس الأمن الدولي عقد جلسة تصويت، الأربعاء، على قرار يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق الذي طالبت به روسيا بشأن قيام أوكرانيا والولايات المتحدة بأنشطة “عسكرية بيولوجية”.

ووزعت روسيا وثيقة من 310 صفحات على أعضاء المجلس الأسبوع الماضي تعلن فيها عن وقوع هذا النشاط البيولوجي في أوكرانيا بدعم من وزارة الدفاع الأميركية.

وتضمنت الوثيقة شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، بموجب المادة السادسة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972، ومشروع قرار يفوض مجلس الأمن بتشكيل لجنة تتألف من أعضاء المجلس الخمسة عشر للتحقيق في مزاعم روسيا.