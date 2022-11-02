استئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا ستستأنف اليوم الأربعاء المشاركة في اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وأضاف في كلمة أمام البرلمان أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أبلغ نظيره التركي خلوصي أكار بأن الاتفاق سيستأنف اليوم.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.



وعلقت روسيا مشاركتها في الاتفاق في مطلع الأسبوع، قائلة إنها لا تستطيع ضمان سلامة السفن المدنية التي تعبر البحر الأسود بسبب هجوم على أسطولها هناك.



وقالت الوزارة في بيان "الاتحاد الروسي يرى أن الضمانات التي تلقاها في الوقت الحالي كافية على ما يبدو وسيستأنف تنفيذ الاتفاق".