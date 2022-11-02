حفيظ دراجي يتغنى بالعلم السوري: يرفرف فوق سماء الجزائر

نشر المعلق الجزائري في قنوات “بين سبورت” القطرية “حفيظ دراجي”، منشورا على صفحته في “فيسبوك” يقول فيه: “كل البلدان العربية تشارك قي قمة الجزائر إلا سوريا، بسبب تجميد عضويتها من طرف الجامعة العربية”.

وأضاف: “ومع ذلك علمها يرفرف فوق سماء الجزائر وسط رايات كل الأوطان، لأنها عزيزة علينا، وأما ‏تخفيض مستوى التمثيل لبعض الدول دون مبررات فلا يسيء أبدًا للجزائر، بل لأصحابه وللجامعة العربية” على حد قوله.

وبات المعلق الجزائري يعرف بمواقفه المؤيدة لسوريا، كما شن هجوماً على المعارضة السورية واتهمهم بالخيانة وبيع شرفهم، رداً على منشور للإعلامي السوري فيصل القاسم لانتقاده الرئيس الجزائري.

وبدأت القصة عندما نشر الإعلامي فيصل القاسم تغريدة عبر تويتر انتقد فيها الرئيس الجزائري، وجاء رد دراجي بالقول: “المهم أننا لا نخون، ولا نبيع وطننا ولا قضيتنا ولا شرفنا، ولا نفتخر بتدمير بلدنا لأجل إسقاط رئيسنا”.



وكالات