إيلون ماسك: علامة تويتر الزرقاء بـ 8 دولارات

واصل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إثارته للجدل حول موقع تويتر، حيث كشف أنه سيفرض رسوم شهرية بقيمة 8 دولار على الحسابات الموثقة بـ تويتر.

وجاء ذلك بعد استحواذه على الشركة الخميس الماضي بصفقة بلغت 44 مليار دولار، ليصدر بعدها عدة قرارات، من بينها إقالة مدراء المنصة، وتنصيب نفسه المدير الوحيد.

وأكد إيلون ماسك في تغريدة، أنه سيفرض رسوم على الحسابات الموثقة بـ موقع تويتر، مضيفاً أنه يسعى لمنح مكافآت شهرية لصانعي المحتوى عبر المنصة.

وقبل أيام، ألمح المالك الجديد، أن عملية "توثيق الحسابات" ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل،

ليعلن الثلاثاء بشكل رسمي فرض رسوم على عملية توثيق الحسابات.

بموجب الخطة الحالية، سيكون لدى المشتركين الموثقين 90 يوماً للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.

وهذا يعني أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولار سنوياً