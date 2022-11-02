"تطور غير مسبوق".. قصف صاروخي متبادل بين الكوريتين

شهدت شبه الجزيرة الكورية للمرة الأولى منذ تقسيمها، تطوراً غير مسبوق بين شطرها الشمالي والجنوبي، إذ تبادلت الدولتان القصف بالصـواريخ فجر الأربعاء في أعقاب تجربة صاروخية كورية شمالية.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، مؤكدة سقوط صاروخ كوري شمالي للمرة الأولى في مياهها الإقليمية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء إنه أطلق 3 صواريخ جو - أرض بالقرب من الحدود البحرية مع كوريا الشمالية، رداً على سقوط الصاروخ.

من جانبه، اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن التجربة الصارخية الأخيرة لكوريا الشمالية بمثابة "غزو" لأراضي بلاده، مشيراً إلى أنه أمر برد سريع على "استفزازات" بيونغ يانغ.

يشار إلى أن الحالة في شبه الجزيرة الكورية متوترة للغاية في الوقت الراهن، وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نـووياً سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة في بيونغ يانغ في بياناتها الخاصة إن التجارب كانت تهدف إلى محاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية على مطارات كورية جنوبية.

وبدأت يوم الاثنين مناورات جوية مشتركة كبرى يشارك فيها نحو 140 طائرة من كوريا الجنوبية و100 طائرة من سلاح الجو الأمريكي.

واتهمت كوريا الشمالية بعدها الولايات المتحدة بالتحضير لهجوم "نووي" من خلال مناوراتها مع جارتها الجنوبية، ولدى الولايات المتحدة 28500 جندي متمركزين في كوريا الجنوبية.