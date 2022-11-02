السلطات اللبنانية تحبط تهريب ملايين حبوب الكبتاغون إلى السودان

أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من خمسة ملايين حبة من الكبتاغون المخـدر، كانت معدة لنقلها إلى السودان.

وأوضح مولوي في تغريدة له عبر "تويتر"، أن الكمية بلغت خمسة ملايين و415 ألف حبة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط محاولة تهريبها في ألواح فيبر.

وأشار مولوي إلى أن ذلك تم خلال مداهمة مستودع في منطقة "الغازية"، قبل نقل المواد المخدرة إلى مرفأ بيروت.

ولفت الوزير اللبناني إلى أن الوجهة الأولى لتهريب حبوب الكبتاغون كانت أبيدجان ثم السودان، مبيناً أن ‏التحقيقات والتوقيفات ما تزال مستمرة.

ولم يتضح ما إذا كانت السودان الوجهة الأخيرة لتلك المواد المخدرة، التي لطالما شكلت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الوجهة الرئيسية لها.

وشهدت صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاغون والاتجار بها خلال السنوات الماضية ازدهارا في لبنان.

وكثّفت السلطات اللبنانية، مؤخراً، جهودها لإحباط عمليات التهـريب، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية.

وأحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية في وقت سابق، عمليات تهـريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

وفي كانون الأول/ يناير الماضي، ضبطت قوات الأمن اللبنانية كميات مخبأة داخل أكثر من 430 صندوقاً، كانت متجهة إلى توغو ومنها إلى السعودية.

كما ضبطت عناصر من الجمارك اللبنانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تسعة ملايين حبة من الكبـتاغون كانت مخبأة في شحنة برتقال في مرفأ بيروت، ومن المفترض إرسالها إلى الكويت.