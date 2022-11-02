السعودية تعلن تأسيس مجلس أعلى للفضاء برئاسة محمد بن سلمان

قرر مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر "اليمامة" بالعاصمة الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة، أن الحكومة وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية بالاو على مستوى سفير غير مقيم.

كما أقرّ المجلس، خلال اجتماعه، تسمية اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من كل عام بـ"يوم الغذاء العضوي".

وخلال الاجتماع، نوّه مجلس الوزراء، بحسب الوكالة، بإعلان ولي العهد عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وسلطنة عُمان، بقيمة تصل إلى 90 مليار ريال.