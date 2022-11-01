بالملايين.. سعر السجاد يحلق في أسواق السويداء !

وصلت أسعار السجاد والموكيت في أسواق محافظة “السويداء” إلى أرقام فلكية ليست خارج القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط بل خارج المنطق، فتجاوزت بعض أسعار السجاد 3 ملايين ليرة.

وبلغ سعر متر السجاد في الأسواق للنوع الوطني خيط أجنبي بين 80 ألف ليرة سورية و150 ألف ليرة.

وبدأ معمل السجاد الآلي في السويداء بالتدخل وطرح تشكيلة جديدة من منتجاته بألوان مختلفة وذلك في إطار الجهود الرامية لتطوير واقع العمل، وقال مدير المعمل المهندس “حمد الشوفي”إن «خطة المعمل تهدف إلى تلبية مختلف الأذواق وتنشيط عملية التسويق لمنتجات المعمل المتميزة بجودتها».

وأوضح أن «الإنتاج المحقق يعد جيداً قياساً بالصعوبات المتمثلة بقدم الآلات وكبر سن العاملين»، لافتاً إلى أن المعمل أنتج خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 3564 متراً مربعاً وذلك من خلال وردية واحدة وخمسة أنوال سوق بينما تم تسويق 1894 متراً مربعاً من السجاد تجاوزت قيمتها 130 مليون ليرة.

وقال الشوفي: «يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان استمرارية العمل والإنتاج بالمعمل كتأمين نول حديث مع متمماته نظراً لقدم الأنوال وتجاوزها العمر الزمني المخصص لتشغيلها إضافة لتعيين عمال جدد والتعاقد مع عمالة نوعية متخصصة بصناعة السجاد»، مشيراً إلى ضرورة توفير المازوت لوسائل نقل العاملين للمعمل بالسعر النظامي بما يضمن وصول العاملين ويخفف أعباء التنقل عنهم.

تشرين