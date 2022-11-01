معمل سكر حمص مازال متوقفاً!! .. و أرباح الشركة تبلغ نحو 850 مليوناً منذ بداية العام الحالي

01-11-2022

معمل سكر حمص مازال متوقفاً!! .. و أرباح الشركة تبلغ نحو 850 مليوناً منذ بداية العام الحالي

بين مدير شركة سكر حمص المهندس ياسر أيوب أن أرباح الشركة بلغت  850 مليون ليرة سورية منذ بداية هذا العام لغاية نهاية شهر أيلول.

وأوضح أن قيمة منتجات الشركة من المواد الرئيسية والثانوية وصلت إلى 11 ملياراً و368 مليون ليرة  في حين بلغت قيمة مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بحدود 11 ملياراً و 175 مليوناً و356 ألف ليرة, موضحاً أن المنتجات الرئيسية للشركة حالياً هي خميرة وكحول طبي وزيت قطن مكرر وصابون .. أما المواد الثانوية فهي كسبة و غاز كربون و كحول صناعي 

وذكر أيوب أن معمل السكر في الشركة مازال متوقفاً لعدم توفر المواد الأولية و يتم الإعلان بشكل مستمر عن عروض لشراء 25 ألف طن سكر خامي من قبل المؤسسة العامة للسكر ومؤخراً تم الإعلان عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كما تم الإعلان للتشغيل للغير لكمية 25 ألف طن سكر أحمر خامي .


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