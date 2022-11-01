ارتفاع الطلب العالمي على الذهب ... ماهي أكثر الدول العربية استهلاكاً للمعدن الأصفر؟

ارتفع الطلب على الذهب في أكثر 4 دول عربية استهلاكاً له بنسبة26.4 بالمائة إلى 42.6 طن خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنةً بـ33.7 طن في نفس الفترة من عام 2021، وفق أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.

وارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في السعودية بنسبة 23 بالمائة إلى 13.5 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ11 طن في الربع الثالث من عام 2021.

وارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات بنسبة 32بالمائة إلى 13.4 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ10.1 طن في الربع الثالث من عام 2021.

وارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في الكويت بنسبة 40 باالمائة إلى 5.2 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ4.8 طن في الربع الثالث من عام 2021.

وارتفع الطلب الاستهلاكي على الذهب في مصر بنسبة 18 بالمائة إلى 10.5طن خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 طن في الربع الثالث من عام 2021

وعالمياً، ارتفع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28بالمائة إلى 1181 طناً، وسط تحسن الاستهلاك وزيادة البنوك المركزية حيازتها.

وبحسب التقرير، عاد الطلب العالمي للذهب إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعد أن سجل نمواً بنسبة 18 بالمائة في التسعة أشهر الأولى من عام 2022.