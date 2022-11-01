اعترافات صادمة لمهاجم منزل بيلوسي

أفادت الشرطة الأمريكية، بأن المتهم بمهاجمة منزل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، أكد أنه أراد احتجازها كـ "رهـينة وكسـر ركبتيها"، ليظهر لأعضاء الكونغرس الآخرين أن هناك "عواقب للأفعال".

وبحسب إفادة الشرطة التي نُشرت أمس الإثنين بالتوقيت المحلي الأمريكي، فإن "ديفيد ديبابي 42 عاماً، اعتدى على بول بيلوسي زوج الزعيمة الديمقراطية بواسطة مطرقة، بينما كان نائماً في منزلهما في سان فرنسيسكو بوقت مبكر من صباح الجمعة الماضي".

ووجّه ممثلو الادعاء الفدرالي اتهامين لديبابي، الأول: اعتـداء على أحد أفراد الأسرة المباشرين لمسؤول أمريكي بقصد الانتقام من المسؤول بسبب أداء واجبات رسمية، والثاني: محاولة اختطاف مسؤول أمريكي بسبب أداء واجبات رسمية.

بدورها، قالت المدعية العامة في سان فرانسيسكو بروك جنكينز، إن الاعتداء وقع "بدوافع سياسية"، خصوصاً أن ديبابي اعتبر بيلوسي "زعيمة مجموعة الأكاذيب التي يرويها الحزب الديمقراطي"، على حد وصفه.

وكان الاعتداء على منزل بيلوسي، أدى إلى إصابة زوجها بول بيلوسي بكسور في الجمجمة والذراعين، بحسب ما قالت وسائل إعلام أمريكية.

وأثارت الحادثة مخاوف بشأن العـ.ـف السياسي قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من الشهر الجاري، والتي ستحدد أي الحزبين "الجمهوري والديمقراطي" ستؤول إليه السيطرة في مجلسي النواب والشيوخ.