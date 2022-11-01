19000 ليرة سعر صحن البيض في دمشق

يبدو أن الارتفاع اليومي لأسعار البيض بات سيد الموقف، حيث يستيقظ المواطن يومياً على سعر جديد يختلف عن سعر اليوم الذي سبقه من دون أي مبررات مقنعة من المعنيين في وزارة التموين الذين يسيرون في ركب الارتفاع تزامناً مع غياب الرقابة التموينية والمحاسبة لتجار البيض الذين يقومون برفع سعره يومياً على هواهم بهدف تحقيق أرباح عالية.



وفي إطار متابعة هذا الموضوع جال على الأسواق في دمشق ولحظ ارتفاعاً في سعر مبيع صحن البيض حيث وصل إلى 19000 ليرة، فيما كانت وزارة التجارة الداخلية قد حددت سعره في النشرة التموينية الأخيرة بـ 13500 ليرة.



أما الألبان والأجبان، فلا تزال أسعارها في تفاوتاً بين مكان وآخر في أسواق العاصمة دمشق، إذ تراوح سعر كيلو اللبن بين 2800 لـ 3000 ليرة سورية، علماً انه بدأ الشهر بسعر قدره نحو 2600 ليرة سورية، مقارنة بسعر الحليب الذي وصل 2600 ليرة سورية، بينما كان سعره نحو 2400 مع بداية الشهر.



وارتفع سعر كيلو الجينة الشلل إلى 26 الف ليرة سورية للنخب الأول ووصل كيلو اللبنة البقرية إلى نحو 15 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 11 الف ليرة مع بداية الشهر، وأما جبنة القشقوان فقد تراوح سعر الكيلو منها بين 30 لـ 40 ألف ليرة سورية حسب المحال، علماً أن سعرها لم يتغير طوال الشهر.

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