ضـرب زوجته الحامل وتخلص من الجنين ثم أقدم على تعـنيفها

أُخبر مركز الشرطة الخارجي بمنطقة سلمية في حماة بدخول امرأة إلى مشفى سلمية الوطني مفارقة الحياة إثر تعرضها لنزف شديد ناتج عن الإجهاض مع وجود بعض الكدمات والسحجات على جسدها.

على الفور توجهت دورية من المركز المذكور إلى المشفى، وتبين أن المتـ.وفية تدعى (ا . س) وإن من قام بإسعافها هو زوجها المدعو (جبران . م) وبإجراء الفحوصات الطبية على الجثة أكد الأطباء أنها قد فارقت الحياة منذ عدة ساعات، فتم إلقاء القبض على زوجها المذكور وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بحصول خلاف بينه وبين زوجته حول موضوع حملها وعدم رغبته بذلك وعندما أصرت على إبقاء الجنين أقدم على ضـ.ربها بواسطة عصا على كافة أنحاء جسدها وبطنها ما أدى لحصول نزف شديد فتم إسعافها إلى مشفى سلمية الوطني وأجهضت الجنين ولم تقدم ادعاء بحقه حينها ، وبعد مضي عشرة أيام على حادثة الإجهاض حصل خلاف بينهما وقام بضربها بواسطة العصا وخنـ.قها بيديه حتى فارقت الحياة ثم قام بتبديل ملابسها ونقلها إلى المشفى الوطني بعد مضي ثلاث ساعات على الحادثة.

وسيتم تقديم المقبوض عليه مع أداة الجريمة إلى القضاء لينال جزاءه العادل.



وزارة الداخلية السورية