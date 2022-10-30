بوتين يلقي “نكتة” للسخرية من أوروبا 

روى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “نكتة” في معرض انتقاده للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال مشاركته في أعمال منتدى نادي “فالداي” للحوار في موسكو الخميس الماضي، إن أصدقاءه الألمان قد أخبروه بحوار بسيط دار بين أب ألماني وابنه الطفل.

وأضاف بوتين ساردا الحوار “يسأل الابن والده: أبي، لماذا الجو بارد جدا؟

فيجيب الأب: لأن روسيا هاجمت أوكرانيا.

الطفل: وما شأننا نحن؟

الأب: لأننا فرضنا عقوبات على روسيا.

الطفل: لماذا؟

الأب: ليندموا على فعلتهم.

الطفل: وهل نحن روس؟”.

“النكنة” التي رواها بوتين وجدت تفاعلا من الحضور، كما كانت كفيلة باختصار مشهد تأثيرات العقوبات المفروضة على موسكو من قبل الغرب، على بعض الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا التي يتوقع أن تواجه شتاء قاسيا في ظل نقص إمدادات الطاقة.

وخلال حديثه، أكد بوتين، أن بلاده ليست عدوا لأوروبا، كما ليس لديها أي نوايا سيئة تجاه الغرب، داعيا الأوروبيين لعدم الاعتقاد بأن روسيا عدوة لهم.

وقال بوتين إن الأزمة الحالية تطال الجميع وأن البشرية أمام طريقين، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى مسار متعدد الأقطاب.

ووجه بوتين تحذيرا للغرب، قائلا إن “من يزرع الريح يحصد الزوبعة”.

وأشار بوتين إلى أن الفيلسوف الروسي ألكسندر زينوفييف قال منذ عشرين عاما إن ما يحتاجه الغرب للحياة هو أن يكون كوكب الأرض وجميع موارد البشر تحت إمرته.

وبين بوتين مستدركا، أن هناك “الغرب التقليدي الذي يرتبط بالديانات وحتى بالتاريخ القديم، والذي تعده روسيا قريبا منها، وهناك غرب آخر عدواني واستعماري بعيد عن القيم والمبادئ الروسية”.