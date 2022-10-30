وفاة شاب إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف بصالة أفراح بحي الأرمن الجنوبي

توفي رجل يبلغ من العمر 37 عاماً، إثر إصابته بطلق ناري في الرقبة، بعد منتصف ليل الجمعة إثر مشاجرة حصلت خلال حفل زفاف في (مجمع طالب) بحي الأرمن الجنوبي بمدينة حمص.

وقال مصدر أن” الخلاف بدأ داخل الصالة واستمر لأكثر من ساعة، رغم عدة محاولات لتهدئة الموقف، ومغادرة عدد كبير من الحضور إلى منازلهم، كان منهم متسببي الخلاف”.

وأضاف المصدر” عاد الأشخاص المتسببين بالخلاف إلى الصالة في وقت لاحق، وبدأوا بالصراخ والتهديد والشتائم، حتى وصل الأمر إلى تبادل إطلاق النار من بندقية آلية ومسدسات”.

وأردف المصدر ” تسبب تبادل إطلاق النار العشوائي بوفاة شخص على الفور إثر إصابته في منطقة الرقبة، حيث تم إسعافه إلى مشفى الباسل بحي الزهراء في محاولة لإنقاذه”.

من جانبه، أكد مدير مشفى الباسل بحي الزهراء، الدكتور ناصر إدريس أن” المشفى استقبل الحالة حوالي الساعة الثانية بعد منتصف ليل الجمعة، حيث وصل الرجل متوفياً إثر إصابته بطلق ناري في الرقبة”.

يشار إلى أن السلاح ينتشر بكثرة في محافظة حمص، كما معظم المحافظات السورية، مع ما تسببت به من حالات وفاة نتيجة عدم ضبط النفس من قبل بعض الأشخاص، ومطالبات من الأهالي بوضع حد لهذه الحالة.

الجدير بالذكر أن استعمال السلاح بشكل عشوائي يكثر في بعض المناسبات، ما يؤدي كل عام لوقوع عشرات الضحايا من بينهم أطفال، لاسيما يوم رأس السنة وخلال صدور نتائج الامتحانات لمختلف الشهادات، دون وجود أي رادع مجدي رغم المناشدات الرسمية والأهلية.



الخبر