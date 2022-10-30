عُمان تلغي التأشيرة المسبقة للسوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

30-10-2022

عُمان تلغي التأشيرة المسبقة للسوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت سلطنة عمان تعميماً يقضي بالسماح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينهم السوريون بدخول السلطنة لجميع المهن التجارية بدون تأشيرة مسبقة.

وقال موقع “أريبيان بزنس”، إن متحدثة باسم المطارات أكدت ذلك قائلة، إنه يجري التقدم للحصول على تأشيرة ودفع الرسوم لدى الوصول. وإن التعميم جاء بناءً على التوجيهات التي تلقتها مطارات عُمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية، ولا يشترط أن يأتي المقيم في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصل منها.

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