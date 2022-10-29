ذهبيتان لسورية في بطولة إفريقيا للقوة البدنية 

توجت بطلتنا فاطمة الحسن بميدالتين ذهبيتين في فئة الماستر وبرونزية مجموع الرفعات في بطولة إفريقيا البارالمبية للقوة البدنية المفتوحة المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

وتمكنت الحسن من رفع 95 كغ لترفع رصيد سورية من المعدن النفيس إلى ثلاث ميداليات في البطولة بعد برونزية شادي عيسى التي تحققت أمس الجمعة.

ويمثلنا في هذه البطولة لاعب واحد هو شادي عيسى وثلاث لاعبات هنّ: فاطمة الحسن ورشا الشيخ ونورا بدور فيما يشرف على تدريب المنتخب المدرب رياض القاسم، ويشارك في البطولة 24 دولة، هي: الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الفلبين، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا، مصر.

تشرين

