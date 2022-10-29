وزارتان تتحكمان بأسعار الأدوية.. وبعض الصيادلة يغضون النظر عن الأسعار الرسمية

أكد أمين سر نقابة صيادلة سوريا زياد مظلوم، أنه الأدوية الوطنية سعرها موحّد ويصدر عن وزارة الصحة، بينما الأدوية المستوردة يتم تسعيرها وفق التكاليف المعتمدة من وزارة التجارة الخارجية.

وعن تفاوت أسعار بعض الأدوية في الصيدليات، بيّن مظلوم أن هناك صيدليات قد اشترت مادة معينة منذ أسبوعين أو ثلاثة وبسبب تفاوت سعر الصرف يتم بيعها وفقاً للسعر الجديد، هذا فيما يخص المنتجات الصحية الأجنبية أمّا الوطنية فسعرها ثابت وموحّد منذ الشهر الثالث تقريباً.

وبرر الصيدلاني شطب الأسعار الموجودة على علب الأدوية وكتابة سعر جديد، بأن هذه المنتجات مطبوعة في المعامل منذ وقت طويل وعليها السعر القديم لذلك يقوم الصيدلي بكتابة السعر الجديد الصادر عن وزارة الصحة.

إحدى الصحف المحلية نقلت عن صيدلانية فضلت عدم ذكر اسمها، أنه كل فترة هناك تعديلات أسعار بشكل طبيعي ونشرات أسعار جديدة وأحياناً بين يومين وثلاثة فقط ونحن كصيادلة تحكمنا ظروف صعبة أثناء التعديل المستمر مثل الوقت الضيق للصيدلي أو نسيانه لتعديل أصناف معينة نتيجة ضغط العمل أو الكهرباء التي لا تسمح لنا بإدخال كل الأسعار الجديدة على الكمبيوتر.

وأرجعت صيدلانية أخرى تفاوت الأسعار إلى المنطقة التي تكون فيها الصيدلية، مشيرةً إلى أن أسعار الدواء في المناطق الشعبية ليست كما هي في المناطق المنظّمة والأحياء الغنيّة، قائلةً: «هناك صيادلة كالتجار».