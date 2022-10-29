القاء القبض على منفذي جريمة القتل في حي التضامن

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة دمشق القبض على مرتكبي جريمة القتل في حي التضامن بمحافظة دمشق

ونشرت الصغحة الرسمية لوزارة الداخلية علي موقع “الفيس بوك” فيديو تشرح فيه ملابسات القضية

وجاء في الفيديو أنه توصل فرع الأمن الجنائي في محافظة دمشق لهوية صاحب الجثة المشوهة التي عُثر عليها سابقاً بحيّ التضامن في دمشق وتبيّن أنها لشخص يدعى “جميل” بعد مقارنة بصماته مع قاعدة البيانات لديهم

وتبيّن من خلال عمليات التحري والتحقيق أن آخر من تواصل مع المغدور شخص يدعى “عبد الرحمن”، وعلى الفور تم تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

واعترف الجاني بقتل المغدور “جميل”، بعد أن قام بتصوير زوجته عدة صور ومقاطع وجعلها تكتب “سندات أمانة” وذلك من خلال السحر والشعوذة، ثم بدأ بتهديدها وابتزازها.

وقرر المتهم بالتنسيق مع زوجته دعوة المغدور إلى منزلهما بقصد تناول وجبة العشاء، ثم قاموا بقتله هناك وتشويه معالم جثته.وتم استحضار أدوات الجريمة من المنزل إضافة إلى بعض أجزاء الجثة المتبقية.

يشار أنه في الفترة الاخيرة كثرت جرائم القتل التي تخفي معالم الجثة وتشوهها بهدف تضليل العدالة