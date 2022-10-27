هل ارتفاع معدل ارتباط البيتكوين بالذهب يجعلها ملاذاً آمناً؟

يرى استراتيجيو السوق في "بنك أوف أمريكا" أنّ ارتباط البيتكوين المتزايد بالذهب يشير إلى أن المستثمرين قد ينظرون إلى إليها كملاذ آمن نسبياً.



أشار كل من "ألكش شاه" و "أندرو موس" استراتيجيي السوق من قسم الأوراق المالية في "بنك أوف أمريكا"، هذا الأسبوع إلى ارتباط البيتكوين مع الذهب بشكل كبير في الآونة الأخيرة.



ويأتي ذلك في أعقاب تقرير يتحدث عن انخفاض معدل تقلب سعر عملة مقارنةً بمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز.



ووفقاً لاستراتيجيو البنك، فإن تقلّبات أسعار البيتكوين مقارنة بالأصول العالمية الأخرى، جعلت المستثمرين ينظرون إليها كأصل آمن



وكتب محللو قسم الأوراق المالية في "بنك أوف أمريكا":



تشير العلاقة المتزايدة بسرعة مع الذهب إلى أن المستثمرين قد ينظرون إلى البيتكوين كملاذ آمن نسبياً مع استمرار عدم اليقين الكلي ولا يزال يتعين رؤية قاع السوق.



ويوم أمس الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، كانت أسعار كل من البيتكوين والذهب مقيّدة بنطاق محدد وكانت أقل تقلباً مقارنة بأسواق الأسهم.



راقب المحللين "شاه" و "موس" من "بنك أوف أمريكا"، العلاقة التي استمرت 40 يوم مع الذهب، والتي تبلغ حوالي 0.50 هذا الأسبوع



ويعتبر التصنيف 0.50 كبير مقارنةً بما كان عليه سابقاً ويظهر ارتباطاً أقوى بالمعدن الثمين.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تصاعدت فيه حالة عدم اليقين الكلي، وحذّر المحللون من أن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية قد يتسبب في أزمة سيولة في سندات الخزانة الأمريكية.



حقق الذهب أعلى سعر له على الإطلاق في 8 مارس/آذار 2022، عندما وصل إلى 2074 دولار للأونصة.



ولكنه فقد 20.49 بالمائة من سعره منذ أعلى مستوى له على الإطلاق قبل 230 يوم.



بينما تراجع سعر عملة البيتكوين بنسبة 72 بالمائة خلال العام الماضي، بعد الوصول إلى مستوى 69,044 دولار في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للذهب اليوم حوالي 10.895 تريليون دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حوالي 371 مليار دولار.