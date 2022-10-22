إلقاء القبض على محتال في حماة

ادعت سيدة إلى قسم شرطة الدباغة في حماة بإقدام شخص يدعى (رائد. د) بالنصب والاحتـ.يال عليها بمبلغ / ٢٢ / مليون ليرة سورية بعد إيهامها بقدرته على إخلاء سبيل زوجها من السجن عن طريق محامي معروف من قبله.

ومن خلال المتابعة والتحري المستمر تمكن قسم الشرطة المذكور من إلقاء القبض على الفاعل، وبالتحقيق معه اعترف بالنصـ.ب والاحتـ.يال على الشاكية بعد إيهامها بقدرته على إخلاء سبيل زوجها من السجن كونه على معرفة بأحد المحامين وقبض منها المبلغ المذكور على دفعات وإعطاء مبلغ مليونين للمحامي وعند إعلامه من قبل المحامي بعدم قدرته على إخلاء سبيل السجين وإعادة المبلغ اتصلت به المدعية وطلبت منه إعادة المبلغ وقام بإعادة مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية لولدها المدعو (ع . ع) على دفعات ولم يقم بإعادة باقي المبلغ لها.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية