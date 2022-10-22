إلقاء القبض على محتال في حماة

22-10-2022

إلقاء القبض على محتال في حماة

ادعت سيدة إلى قسم شرطة الدباغة في حماة بإقدام شخص يدعى (رائد. د) بالنصب والاحتـ.يال عليها بمبلغ / ٢٢ / مليون ليرة سورية بعد إيهامها بقدرته على إخلاء سبيل زوجها من السجن عن طريق محامي معروف من قبله.

ومن خلال المتابعة والتحري المستمر تمكن قسم الشرطة المذكور من إلقاء القبض على الفاعل، وبالتحقيق معه اعترف بالنصـ.ب والاحتـ.يال على الشاكية بعد إيهامها بقدرته على إخلاء سبيل زوجها من السجن كونه على معرفة بأحد المحامين وقبض منها المبلغ المذكور على دفعات وإعطاء مبلغ مليونين للمحامي وعند إعلامه من قبل المحامي بعدم قدرته على إخلاء سبيل السجين وإعادة المبلغ اتصلت به المدعية وطلبت منه إعادة المبلغ وقام بإعادة مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية لولدها المدعو (ع . ع) على دفعات ولم يقم بإعادة باقي المبلغ لها.


تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...