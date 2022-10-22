22-10-2022
بسبب خلافات شخصية شاب يقوم بطعن فتاة في محلة المزة ثم يطعن نفسه
أخبر قسم شرطة المزة الشرقي في دمشق بتعرض فتاة للطعن بالشارع العام في محلة المزة من قبل شخص أقدم على طعنها ثم قام بطعـ.ن نفسه.
على الفور توجهت دورية من القسم المذكور إلى المكان وتم إسعاف المصابين إلى المشفى فوراً لتقلي العلاج ومن خلال جمع المعلومات تبين أن الفتاة التي تعرضت للطعـ.ن تدعى ( رزان . خ ) وهي كانت تعمل في أحد المطاعم في محلة المزة وتربطها علاقة بالمدعو ( صالح . ح ) وبسبب خلافات شخصية بينهما قام بطعـ.نها وطعـ.ن نفسه.
مازال المصابين في المشفى قيد العلاج ووضعهما الصحي جيد، والتحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.
إضافة تعليق جديد