مسؤول تركي يقدم خطة من 4 بنود للمصالحة مع الأسد وإعادة السوريين

هدّد أحد النواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض عن ولاية هاتاي، بترحيل السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم عبر خطة مكوّنة من 4 بنود، مشيراً إلى أن عدد الناخبين السوريين في هاتاي ارتفع بنسبة 85 في المئة منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، ما يشكّل خطراً على كل من تركيا وهاتاي.

وتقدّم النائب محمد كوزال منصور بخطة إلى البرلمان التركي من أجل إعادة السوريين إلى بلادهم بعدما وصل عددهم في هاتاي وحدها إلى 24 ألف ناخب، وفق ما نقلت صحيفة “جمهورييت” التركية.

ولفت النائب الذي قال إنه لا ينوي تعزيز كراهية الأجانب والمشاعر القومية في حديثه إلا أن بيانات وزارة الداخلية قبل نحو شهرين تفيد بأن عدد الناخبين السوريين الذين سيصوّتون في تركيا يبلغ نحو 120 ألفاً.

وأوضح أنه للوهلة الأولى، قد يبدو 120 ألف ناخب سوري في تركيا، التي تضم 58 مليون ناخب، رقماً غير فعال، لكن المهم هو مكان تجمّع هؤلاء الناخبين السوريين.

وقال النائب إن 24 ألفاً من أصل 120 ألف ناخب سوري أي نحو 20 في المئة موجودون في هاتاي، وهذا من شأنه أن يشكّل خطراً على تركيا والولاية بعد خمس أو عشر سنوات إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد السوريين السنوية.



خطة من 4 بنود

ودعا منصور إلى إعادة السوريين إلى بلادهم عبر خطة من 4 بنود تقوم على ما يلي:

1) الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإقامة العلاقات الدبلوماسية في أسرع وقت ممكن، وتحقيق السلام مع الحكومة السورية وتبادل السفراء.

2) حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات عند عودة السوريين إلى بلادهم، سنبرم بروتوكولاً مع الحكومة المركزية السورية، لكن هذه المرة مع الأمم المتحدة.

3) عندما يعود هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم، سنضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والصحة والنقل والمأوى، سنحقق ذلك بالأموال التي سنحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، حيث سيبني المقاولون الأتراك المنازل والطرق والمستشفيات والمدارس ورياض الأطفال في سوريا.

4) سنضمن حصول السوريين على عمل في بلدهم، سنشجّع رواد الأعمال في بلدنا على إعادة إنشاء المصانع في سوريا، وتبعا لذلك سيحصل السوريون على وظائف.

“سنرسلهم في غضون عامين”

واليوم، جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو عزمه إرسال السوريين إلى بلادهم في غضون عامين إذا ما فازت المعارضة التركية بالسلطة في انتخابات العام المقبل.

وقال كليجدار أوغلو: “دون عنصرية، سنرسل إخواننا السوريين في غضون عامين على أبعد تقدير من تسلّمنا السلطة وذلك ضمن خطة لن يتضرر بها حتى أظافرهم، سيقوم مقاولونا ببناء الطرق والمستشفيات بتمويل من الاتحاد الأوروبي”، وفق ما نقل موقع “سول تيفي”.

وتابع: هناك رجال أعمال (سوريون) في غازي عنتاب لديهم مصانع في بلدهم من قبل، سنقول لهم: اذهبوا وأعيدوا افتتاح المصانع ووفّروا فرص العمل وأنتجوا ومن ثم تعالوا إلى تركيا كسائحين.



وكالات