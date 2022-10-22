استدعاء ترامب للتحقيق بهجوم الكابيتول

أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس بيني طومسون أنه أصدر مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة تحت القسم في 14 تشرين الثاني المقبل.

وأرسل طومسون هذا الاستدعاء إلى محامي ترامب بعد تصويت أعضاء اللجنة التسعة لمثول الرئيس السابق أمام أعضاء اللجنة في مجلس النواب.

وأمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني 2021.

وتتهم اللجنة رسميا ترامب بالعمل على إلغاء الانتخابات الرئاسية السابقة وعرقلة انتقال السلطة الديمقراطي، وهو ما نتج عنه اقتحام الكونغرس يوم السادس من كانون الثاني من العام الماضي.

وبعد وقت قصير على مخاطبة ترامب أنصاره، في السادس من كانون الثاني، نزل حشد يرفع أعلاما كتب عليها "ترامب 2020" إلى حديقة ناشونال مول وصولا إلى مقر الكونغرس الأمريكي، واقتحم المئات منهم مبنى الكابيتول.

وتتألف اللجنة البرلمانية من 7 ديموقراطيين وجمهوريَّين، وسبق أن عقدت جلسات استماع لأكثر من ألف شاهد بينهم ابنة ترامب، إيفانكا، وابنه دونالد ترامب الابن، لكشف وقائع ما حصل وما فعله ترامب قبل الاقتحام وخلاله وبعده