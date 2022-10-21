4 مخابز مخالفة في اللاذقية والغرامات تتجاوز 5 ملايين ليرة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر ، ضبط 41 مخالفة في أسواق المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشدداً على تكثيف الدوريات الرقابية بشكل عام.

وذكر زاهر أن من بين الضبوط المسجلة، مخالفة عدم حيازة فواتير بحق سيارة توزيع جملة لمواد غذائية، وتم تغريم المخالف 95 ألف ليرة، ومخالفة إعطاء فواتير غير نظامية بحق سيارة توزيع جملة وغرامتها حوالى مليون ليرة، وضبوط أخرى لعدم إعطاء فواتير لسيارة توزيع مواد غذائية، وإعطاء فواتير غير نظامية لمحل خضار وفواكه بسوق الهال.

وعن عمل المخابز، بيّن زاهر أنه تم ضبط آخر بحق مخبز البرجان لنقص المخصصات والتصرف بها بطريقة غير مشروعة، والغرامة إلى 3 ملايين ليرة، وضبط 4 مخابز مخالفة بإنتاج ربط خبز ناقصة الوزن وهي مخبز مصطفى شاهرلي، وأحمد مروة، ومحمد فاضل، والبرجان، والغرامات الإجمالية 2،4 مليون ليرة.

وأضاف أنه تم تنظيم عدة ضبوط لبيع بسعر زائد وعدم إعلان عن الأسعار، وتقاضي أجور زائدة بـ3 سرافيس، مشيراً إلى تنظيم الضبوط اللازمة واتخاذ الإجراءات وفق القانون.

الوطن أون لاين