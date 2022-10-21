21-10-2022
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
تصدت وسائط الدفاع الجوي اليوم الجمعة لعدوان صاروخي إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق
وبدأت "الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي في الجيش السوري قرب الساعة الحادية عشر مساء اليوم بالتصدي لأهداف معادية في أجوء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى : "إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية حاولت استهداف بعض المواقع بريف دمشق الغربي".
وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 03: 23 من مساء الجمعة 21 / 10 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، واقتصرت الخسائر على الماديات .
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