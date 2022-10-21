لبنان يستعد لإعادة 6 آلاف لاجئ سوري الأربعاء المقبل

أعلن وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أن نحو ستة آلاف نازح سوري سيعودون إلى بلادهم، وذلك يوم الأربعاء المقبل.



وقال شرف الدين في تصريحات صحفية: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين"، وفقاً لموقع "النشرة".



وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، أنه "بدءاً من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".



بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار في وقت سابق من هذا الشهر: نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة".



وأشار الوزير اللبناني إلى أنه يمكن أن يبقى في لبنان كل من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين، على حد تعبيره.



يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون لاجئ، منهم نحو 880 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



ويعيش لبنان أزمة غير مسبوقة، مع نقص الوقود والطعام والمواد الضرورية الأخرى نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة، حيث وصف البنك الدولي هذه الأزمة بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف.