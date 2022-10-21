قسم شرطة دمر في دمشق يلقي القبض على سارقي المدارس

بعد ورود شكاوي إلى قسم شرطة دمر في دمشق من قبل مديري بعض المدارس في محلة ( مشروع دمر ) حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة محتويات المدارس.

وبعد البحث والتحري تمكن قسم شرطة دمر في دمشق من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم المدعوين (نور . ك) و(زيد . خ) و(محمد . أ) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على الدخول إلى عدة مدارس ومعاهد في محلة مشروع دمر عن طريق الكسر والخلع ، وسرقة أجهزة كمبيوترات وبطاريات وشواحن وشاشات ولابتوبات، وبتدقيق أوضاعهم عثر بحقهم على عدة إذاعات بحث بجـ.رائم (مخدرات وسرقة).

تم استرداد المسروقات وأعيدت للمدارس المذكورة أصولاً ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية