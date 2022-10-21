خطة أوروبية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي ليل الخميس الجمعة على "خارطة طريق" تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة.

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الكتلة الأوروبية خاضت مفاوضات شاقة للظهور بمظهر موحّد، إلا أنه لا يزال الكثير من النقاط بحاجة لحسم، ما يبشر بمفاوضات صعبة في الأسابيع المقبلة.

ونقلت الوكالة تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين، تصف فيها خريطة الطريق بـ "الجيدة جداً"، بينما كتب شارل ميشال عبر تويتر: "الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات".

وعبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن الحاجة إلى نسخة نهائية من خلال قمة ثانية لرؤساء الدول الأوروبية.

في المقابل، كان حديث الرئيس الفرنسي عن إشارات إلى الوحدة الأوروبية، مشيراً إلى إمكانية تطبيق الإجراءات بدءاً من نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم.



وسربت فرانس برس بعضاً من بنود الاتفاق، حيث كان هناك إجماع على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ودعت الدول الأوروبية أيضاً إلى "تسريع مفاوضاتها" مع الدول المنتجة "الموثوقة" مثل النرويج والولايات المتحدة.

خلاف حول سقف السعر

من ناحية الخلاف، فإن هذه الدول تنقسم حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لانتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سمحت بتراجع الأسعار.

وتطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن ألمانيا تعارض ذلك فضلاً عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق.

وتبرر برلين بأن تخفيض الأسعار اصطناعياً يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك، وتطالب كذلك بإشراك أطراف من خارج الاتحاد في الاتفاق مثل كوريا الجنوبية واليابان.

وهذا ما أشار إليه شولتس خلال كلمته أمام النواب الأوروبيين، حيث قال: إن وضع سقف الأسعار "يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر نحن الأوروبيين بكمية غاز أقل".